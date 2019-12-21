У стрелка с Лубянки нашли символику «пропутинского движения» НОД

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой представлены фотографии из квартиры Евгения Манюрова. На одной из них изображен оранжево-черный флаг Национально-освободительного движения, на другой — значок организации. В НОД поспешили откреститься от связи с подозреваемым. На сайте организации говорится, что у них в анкетах 187 тысяч человек, и Евгения Манюрова в базе сторонников нет.

В минувший четверг 39-летний Евгений Манюров устроил стрельбу возле главного здания ФСБ на Лубянке. Двое сотрудников спецслужбы погибли, четыре человека пострадали, в том числе один гражданский. Манюрова застрелили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.