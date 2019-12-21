Сегодня во французском Анси в рамках этапа Кубка Мира по биатлону пройдут гонки преследования

Мужской спринт россиянам не удался. Теплая погода и угроза отмены гонок сыграли свою роль. Мало того, Логинов стартовал в последних номерах и трасса была уже основательно разбита. По словам Дмтрия Малышко те, кто стартовал вначале, бежали по льду, а последние почти по воде. Впрочем, возможно, сервисменам не удалось найти точный вариант смазки. Скоростью не порадовали даже наши лидеры. Логинов отстал от победителя – Бенедикта Доля из Германии на 44 секунды, остальные проиграли чуть больше 70. Зато стреляла команда почти идеально. Пятеро россиян допустили только один промах, что отметили и тренеры. Конечно сегодня отыграть такой отрыв будет весьма сложно, придется рассчитывать на ошибки других, а не только на собственные возможности, которые небеспредельны.

Мужская гонка преследования на этапе Кубка Мира в Анси начнется в 15.00 . трансляция на канале Матч ТВ