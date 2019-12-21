Коммунисты отпразднуют сегодня 140-ую годовщину со дня рождения Иосифа Сталина

Советского руководителя в эти дни его поклонники и сторонники компартии чествуют, как могут. В Южно-Сахалинске начальство и активисты местной ячейки проведут праздничный концерт. В Тюмени, где не так давно запретили митинг в память о жертвах политических репрессий, власти согласовали акцию сторонников Сталина. В Белгороде в одном из музеев открылась выставка, посвященная вождю.

Центральным, как и в прежние годы, станет мероприятие левых сил в Москве. На сайте КПРФ сообщается, что коммунисты проведут акции прямо на Красной площади. Собравшись после полудня у памятника маршалу Жукова, они принесут цветы к мемориальному комплексу возле кремлевской стены, где захоронен Сталин.



Бюст Сталина накануне открыли в Волгограде, несмотря на протесты местных жителей.