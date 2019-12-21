Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа в Европу

Контракт рассчитан на пять лет. Он будет подписан до конца года, сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, «объемы [транзита] — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей». Козак добавил, что «Газпром» и «Нафтогаз» также урегулировали все взаимные претензии. Какие именно, он не уточнил. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что частью пакетного соглашения по газу, принятого накануне в Минске, станет выплата Россией Украине 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. «Газпром» отдаст долг деньгами.

Действующее газовое соглашение заканчивается 1 января.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Киев и Москва смогут достигнуть обоюдно приемлемых договоренностей по вопросам поставок газа. Путин также заметил, что, несмотря на то, что путь через Украину гораздо дороже и длиннее, нежели чем через Балтийское море, Россия намерена его сохранить