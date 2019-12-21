Британский премьер Борис Джонсон сегодня приедет в Эстонию и посетит базу НАТО

Эстонский премьер Юри Ратас рассказал, что они с Борисом Джонсоном договорились о его поездке, обменявшись смсками, передает портал «Дельфи». По словам Ратаса, он написал, что всегда будет рад, если глава британского правительства решит навестить своих солдат. Лондон возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии. Контингент состоит примерно из одной тысячи человек. Британские военные охраняют воздушное пространство государств Балтии. Премьеры двух стран также, вероятно, проведут встречу. Официально, темы переговоров не назывались. Но Британия в конце декабря должна выйти из Евросоюза. Возможно, Борис Джонсон и Юрии Ратас обсудят новые двусторонние договоренности, которые потребуются, когда Британия будет уже не в составе ЕС.



Это один из первых зарубежных визитов Джонсона после победы его партии на недавних выборах.