В Удмуртии врачи Глазовской межрайонной больницы сегодня проведут массовый пикет с требованием поднять зарплату

Невыносимые условия труда, нищенские зарплаты и переработки. Об этом сегодня объявят медики на пикете в Глазове. Они потребуют достойных зарплат. По их словам, врачи межрайонной больницы получают 25 тысяч рублей, медсёстры около 16ти. Зарплата у младшего медперсонала ещё ниже. Размер стимулирующих выплат дополнительно к окладу и премий в последние месяцы резко снизился, рассказали врачи Глазовской больницы в письме в министерство здравоохранения Удмуртии, пишет интернет-издание udm-info. Постоянное нервное напряжение и огромные нагрузки, безучастность руководства к проблемам коллектива накаляют ситуацию с каждым днём, отметили авторы письма. К врачам присоединятся сегодня и пациенты. Их беспокоят проблемы по несоблюдению стандартов и порядков оказания медпомощи. К примеру, это многочисленные отказы в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Акция согласована с властями.