Baza попросила помочь найти силовика, который ударил их журналистку на обыске у стрелка

Сооснователь проекта Никита Могутин обратился за поддержкой ко всем неравнодушным. «Вот так просто — если ты что-то знаешь и колется совесть — расскажи», — написал Могутин в своем телеграм-канале.

Анна Никитина приехала домой к подозреваемому Евгению Манюрову и пообщалась с его матерью. Силовиков разозлило, что она оказалась там раньше, чем они. Об этом журналистка рассказала «Эху Москвы». Никитина зафиксировала травму в травмпункте.

19 декабря 39-летний Евгений Манюров устроил стрельбу возле главного здания ФСБ на Лубянке. Один сотрудник спецслужбы погиб на месте, другой скончался в больнице на следующий день. Четыре человека получили ранения, в том числе один гражданский. Манюрова застрелили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.