У стрелка с Лубянки нашли символику «пропутинского движения»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой представлены фотографии из квартиры Евгения Манюрова. На одной из них изображен оранжево-черный флаг Национально-освободительного движения, на другой — значок организации. В заявлении НОД говорится, что у них в анкетах 187 тысяч человек, и Евгения Манюрова в базе нет.
2019-12-21T07:00:00+03:00
2019-12-21T07:02:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:00, 21 декабря 2019
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