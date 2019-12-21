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06:30, 21 декабря 2019

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО «Бутырка». Выяснилось, что его этапировали в СИЗО-1 Курска

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО «Бутырка». Впоследствии выяснилось, что Никиту Чирцова этапировали в СИЗО-1 Курска. Его адвокат Александр Борков считает это незаконным, так как приговор сейчас находится в стадии апелляции. Александр Борков уточнил, что суд получил апелляцию 18 декабря. Дату заседания еще не назначили.



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