Фигурант «московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО «Бутырка». Выяснилось, что его этапировали в СИЗО-1 Курска

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО «Бутырка». Впоследствии выяснилось, что Никиту Чирцова этапировали в СИЗО-1 Курска. Его адвокат Александр Борков считает это незаконным, так как приговор сейчас находится в стадии апелляции. Александр Борков уточнил, что суд получил апелляцию 18 декабря. Дату заседания еще не назначили.