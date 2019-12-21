Фигурант «московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО «Бутырка». Выяснилось, что его этапировали в СИЗО-1 Курска

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО «Бутырка». Впоследствии выяснилось, что Никиту Чирцова этапировали в СИЗО-1 Курска. Его адвокат Александр Борков считает это незаконным, так как приговор сейчас находится в стадии апелляции. Александр Борков уточнил, что суд получил апелляцию 18 декабря. Дату заседания еще не назначили.
2019-12-21T06:30:00+03:00
2019-12-21T06:34:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2558011-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:30, 21 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…