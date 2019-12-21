В рамках церемонии подписания военного бюджета президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск.
Их возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.
В 2020 году на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек.
В рамках церемонии подписания военного бюджета Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск
В рамках церемонии подписания военного бюджета президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск.