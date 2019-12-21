Британский парламент одобрил новую редакцию соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза

Законопроект основан на договоре, который ранее заключил с ЕС премьер-министр Борис Джонсон.

Законопроект о Brexit во втором чтении поддержали 358 депутатов, против выступили 234. Как сообщает «Радио Свобода», парламентская оппозиция признала, что ей не удастся воспрепятствовать принятию соглашения, поэтому упор был сделан на критике спорных положений документа. В частности, речь больше не идет о продлении переходного периода после «Брекзита», который завершается 31 декабря 2020 года. Кроме того, заключение торгового соглашения с ЕС после того, как Великобритания покинет ряды союза, может обойтись без согласия парламента.

Теперь законопроект рассмотрят в третьем чтении, после чего он должен получить согласие Палаты лордов. Проблем с поддержкой возникнуть не должно, и в этом случае «Брекзит» состоится до конца января. После этого начнутся переговоры о свободной торговле с ЕС.

Третье и финальное чтение законопроекта состоится уже в следующем году, в начале января.