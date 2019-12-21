Meduza: Действия силовиков во время происшествия на Лубянке были плохо скоординированы

Действия силовиков во время происшествия на Лубянке были плохо скоординированы. Они применяли оружие и после убийства нападавшего. Жертвой этой беспорядочной стрельбы мог стать как минимум один человек, утверждает Meduza. Портал сделал свои выводы, сопоставив сделанные очевидцами видеозаписи, в том числе внутри штаб-квартиры спецслужбы. В частности, стрельба велась по мужчине, перебегавшем парковку возле здания ФСБ.

Всего жертвами нападения 19 декабря стали два сотрудника ФСБ, еще четыре человека, в том числе гражданский, получили ранения. Стрелявший был убит ответным огнем. Им оказался 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. При обыске у него дома нашли оружие, в том числе четыре винтовки и травматический пистолет. Все они официально зарегистрированы. Мотивы преступления пока не установлены.



Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков надеется, что теракты не станут способом выражения протеста против действия власти и спецслужб. Николай Рыбаков добавил, что власти нужно перестать преследовать политических активистов и наконец-то заняться безопасностью в нашей стране.