Швейцарский теннисист Роджер Федерер назван самым стильным мужчиной второго десятилетия 21-го века по версии GQ

Швейцарский теннисист Роджер Федерер назван самым стильным мужчиной второго десятилетия 21-го века по версии читателей журнала GQ. 38-летний спортсмен набрал 59 процентов голосов, обойдя в финальном голосовании актера Тимоти Шаламе. У Федерера уже есть один титул от GQ — в 2016-м он был назван самым стильным мужчиной года.
2019-12-21T05:08:00+03:00
2019-12-21T05:09:25+03:00
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05:08, 21 декабря 2019
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