Швейцарский теннисист Роджер Федерер назван самым стильным мужчиной второго десятилетия 21-го века по версии GQ

Швейцарский теннисист Роджер Федерер назван самым стильным мужчиной второго десятилетия 21-го века по версии читателей журнала GQ. 38-летний спортсмен набрал 59 процентов голосов, обойдя в финальном голосовании актера Тимоти Шаламе. У Федерера уже есть один титул от GQ — в 2016-м он был назван самым стильным мужчиной года.