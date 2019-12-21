Во Франции хирурга с 30-ти летним стажем заподозрили в изнасиловании и сексуальных домогательствах почти 350 детей

Об этом сообщает портал France Info со ссылкой на прокурора французского города Лорьян. В рамках дела 229 человек дали показания, еще 197 человек подали жалобы. По ряду фактов срок давности уже истек. Врач Жоэль Ле Скуарнек проводил операции на пищеводе, ему 68 лет. Расследование начали в мае 2017 года, затем его заключили под стражу. В марте будущего года он должен предстать перед судом по обвинению в изнасилованиях и домогательствах в отношении четырех несовершеннолетних.