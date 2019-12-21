В центре Минска прошла демонстрация против углубления интеграции с Россией. В общей сложности она продлилась порядка трех часов. Число участников оценили в 2 тысячи человек, пишет издание «Наша Нива». Протестующие собрались на Октябрьской площади под националистическими флагами, плакатами с антироссийскими лозунгами и прошли шествием к Дому правительства, где провели митинг. Акция не была согласована, но задержаний и инцидентов не произошло.

Одновременно в Санкт-Петербурге прошли переговоры с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они обсуждали условия интеграции в рамках Союзного государства. Договориться по ряду пунктов им так и не удалось.