В рамках церемонии подписания военного бюджета президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск. Их возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд. В 2020 году на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек.