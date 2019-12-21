В рамках церемонии подписания военного бюджета президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск. Их возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд. В 2020 году на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек.
2019-12-21T05:04:00+03:00
2019-12-21T05:05:18+03:00
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05:04, 21 декабря 2019
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