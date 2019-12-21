Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов

Ранее его одобрил конгресс США. В него включены средства на «противодействие России», санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Кроме того, документ предусматривает военную помощь Украине, в том числе в виде поставок крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, и выделение 300 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.