Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов

Ранее его одобрил конгресс США. В него включены средства на «противодействие России», санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Кроме того, документ предусматривает военную помощь Украине, в том числе в виде поставок крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, и выделение 300 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.
2019-12-21T05:03:00+03:00
2019-12-21T05:04:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 21 декабря 2019
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