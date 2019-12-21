«Аэрофлот» введет безбагажные тарифы на дальнемагистральные рейсы

Продажа таких билетов стартует с 24 декабря, сообщается на сайте компании.

В частности, речь идет о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам, на Кубу, Шри-Ланку, Бали и Мальдивы. Тариф «Лайт» включает в себя перевозку в салоне самолета ручной клади, весом не более 10 кг. Провоз багажа в грузовом отсеке будет доступен за дополнительную плату. Как пояснили в компании, данный тариф может быть полезным, в первую очередь, для пассажиров, путешествующих с семьей.

Ранее «Аэрофлот» ввел безбагажные тарифы на рейсы из Москвы в ряд европейских городов и на маршруты дочерней авиакомпании «Россия».