Минобороны Норвегии считает испытания российского фрегата причиной радиопомех в северных регионах страны

Минобороны Норвегии считает испытания российского фрегата «Адмирал флота Касатонов» причиной радиопомех в северных регионах страны. Впрочем, Национальная коммуникационная служба не оценивает их как преднамеренные, сообщает Aftenposten. Российский фрегат вышел в Баренцево море для проверки радиотехнического вооружения 18 декабря. В тот же день служба связи Норвегии сообщила о помехах в работе радиооборудования и радаров.
2019-12-21T04:13:00+03:00
2019-12-21T04:14:30+03:00
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04:13, 21 декабря 2019
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