Минобороны Норвегии считает испытания российского фрегата причиной радиопомех в северных регионах страны

Минобороны Норвегии считает испытания российского фрегата «Адмирал флота Касатонов» причиной радиопомех в северных регионах страны. Впрочем, Национальная коммуникационная служба не оценивает их как преднамеренные, сообщает Aftenposten. Российский фрегат вышел в Баренцево море для проверки радиотехнического вооружения 18 декабря. В тот же день служба связи Норвегии сообщила о помехах в работе радиооборудования и радаров.