Белый дом вынудил демократов в Конгресса отказаться от незамедлительного выделения военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в Палате представителей Конгресса отказаться от незамедлительного выделения военной помощи Украине. Об этом сообщает Вашингтон Пост со ссылкой на информированные источники. Представители партии планировали включить пункт о 250 миллионах долларов для Украины в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в будущем финансовом году. Средства должны были быть выделены в течение 45 дней после подписания документа Дональдом Трампом. Его администрация выступила против и пригрозила президентским вето, которое привело бы к приостановке работы правительства.