Дональд Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИДа Германии Хайко Маас обсудили введение американских санкций из-за строительства российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте госдепартамента.

13 декабря Маас призвал не вводить ограничения, заявив, что немецкое правительство ведет переговоры с Вашингтоном на эту тему. На этой неделе сенат США одобрил законопроект оборонного бюджета на 2020 год. В него включили положение о санкциях для иностранных компаний, представляющих суда для строительства «Северного потока-2». Американские сенаторы считают, что из-за трубопровода Европа станет еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России. Для вступления закона в силу осталось дождаться подписи президента Дональда Трампа. И буквально только что стало известно, что он его подписал.

В преддверии принятия документа, подрядчик «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работы. Как говорится в заявлении компании, она будет действовать в соответствии с положениями законодательства и надеется получить необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от властей США.