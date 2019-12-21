Бывший вратарь сборной СССР по футболу и московского ЦСКА Юрий Пшеничников скончался в возрасте 79 лет

Об этом говорится в Twitter-аккаунте армейцев. О причинах смерти не сообщается. За сборную СССР спортсмен провел 19 матчей. В ее составе он выступил на чемпионате Европы 1968 года, где занял с командой четвертое место. В составе ЦСКА Пшеничников стал чемпионом страны 1970 года.
2019-12-21T03:08:00+03:00
2019-12-21T03:09:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 21 декабря 2019
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