Бывший вратарь сборной СССР по футболу и московского ЦСКА Юрий Пшеничников скончался в возрасте 79 лет

Об этом говорится в Twitter-аккаунте армейцев. О причинах смерти не сообщается. За сборную СССР спортсмен провел 19 матчей. В ее составе он выступил на чемпионате Европы 1968 года, где занял с командой четвертое место. В составе ЦСКА Пшеничников стал чемпионом страны 1970 года.