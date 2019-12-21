Космический корабль Starliner вернут на Землю в течение 48 часов

Об этом сообщил на пресс-конференции в NASA вице-президент Boeing по космическим программам Джим Чилтон. Корабль, разработанный для отправки астронавтов на МКС, после запуска 20 декабря не смог выйти на штатную орбиту для сближения с космической станцией. По словам главы NASA Джима Брайденстайна, у Starliner возникла проблема в системе отсчета времени, и аппарат рано решил, что уже вышел на нужную орбиту.

Корабль должен был доставить на МКС 280 килограммов груза. Это его первый полет в космос, экипажа на борту нет. Запуск и стыковка со станцией должны были стать финальной проверкой перед запланированной на будущий год тестовой пилотируемой миссией.