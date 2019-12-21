Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил обеспокоенность позицией Вашингтона в отношении Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам китайского лидера, политика Соединенных Штатов по данным вопросам нанесла ущерб интересам Китая и подорвала доверие и сотрудничество между странами.