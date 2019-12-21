Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил обеспокоенность позицией Вашингтона в отношении Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам китайского лидера, политика Соединенных Штатов по данным вопросам нанесла ущерб интересам Китая и подорвала доверие и сотрудничество между странами.
2019-12-21T03:06:00+03:00
2019-12-21T03:07:23+03:00
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03:06, 21 декабря 2019
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