Baza попросила помочь найти силовика, который ударил их журналистку на обыске у лубянского стрелка

Сооснователь проекта Никита Могутин обратился за поддержкой ко всем неравнодушным. «Вот так просто — если ты что-то знаешь и колется совесть — расскажи», — написал Могутин в своем телеграм-канале. Анна Никитина приехала домой к подозреваемому Евгению Манюрову и пообщалась с его матерью. По словам журналистки, пришедшие на обыск силовики, разозлились, что она оказалась там раньше, чем они. Один из них начал ее оскорблять и ударил по подбородку.

Никитина зафиксировала травму в травмпункте.

19 декабря 39-летний Евгений Манюров устроил стрельбу возле главного здания ФСБ на Лубянке. Один сотрудник спецслужбы погиб на месте, другой скончался в больнице на следующий день. Четыре человека получили ранения, в том числе один гражданский. Манюрова застрелили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.