Патриарх Кирилл разрешил перевести часть богослужений с церковнославянского на русский язык

Наиболее сложные для понимания тексты, а также четыре Евангелия, которые по уставу читаются целиком в неделю перед Пасхой и даже в течение всего Великого поста, могут звучать на современном понятном людям языке, сказал глава Русской православной церкви на епархиальном собрании Москвы. При этом, он отметил, что «настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой», — приводит ТАСС слова Кирилла. Он подчеркнул, что «главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам преумножить в себе любовь к богослужению».