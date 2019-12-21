США вновь причислили Россию к числу нарушителей свободы вероисповедания

Госдепартамент оставил нашу страну, также как и Узбекистан и Коморские острова, в специальном контрольном списке государств, правительства которых несут ответственность за «злостные нарушения свободы вероисповедания» или терпят их. В этот список также добавлены Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан.

В июне ведомство распространило ежегодный доклад о свободе религии в мире. Он составляется на основании национального закона о международной религиозной свободе от 1998 года. МИД России, комментируя ранее эти доклады, отмечал их тенденциозность и предвзятость.