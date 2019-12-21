Небольшой пожар произошел в одной из больниц подмосковного Королева

В результате ЧП никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС. По данным ведомства, возгорание произошло на площади 5 кв. м., его удалось оперативно потушить. Горели личные вещи больных. В целях безопасности из лечебного учреждения эвакуировали несколько сотен человек. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что речь идет о 150 пациентах.
2019-12-21T02:07:00+03:00
2019-12-21T02:08:04+03:00
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02:07, 21 декабря 2019
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