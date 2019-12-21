Осужденный за пытки экс-глава ингушского Центра «Э» признал вину и попросил об условно-досрочном освобождении

Осужденный за пытки экс-глава ингушского Центра «Э» Тимур Хамхоев признал вину и попросил об условно-досрочном освобождении. Об этом он сказал на заседании в Свердловском областном суде. В июле 2016 года силовики до смерти избили 50-летнего Магомеда Долиева в помещении Центра по противодействию экстремизму Ингушетии. После этого были задержаны Хамхоев и еще пятеро полицейских, а также сотрудник местного ФСБ. Их обвинили в убийстве, превышении полномочий с применением насилия, вымогательстве и грабеже. В июле прошлого года суд приговорил их к срокам от трех лет условно до 10 лет колонии строгого режима. Хамхоев получил семь лет колонии общего режима. Ранее Хамхоев уже просил об УДО. В октябре суд Нижнего Тагила ему отказал.
2019-12-21T02:06:00+03:00
2019-12-21T02:07:11+03:00
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02:06, 21 декабря 2019
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