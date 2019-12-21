Мособлсуд отменил штраф в 20 тысяч рублей участнице протестов против свалки в подмосковном Ликино-Дулёво

Два административных дела в отношении активистки Ольги Савиной прекращены. Об этом она сама рассказала «Медиазоне». В октябре Орехово-Зуевский суд не известил ее о заседании, и она узнала о штрафе случайно. Савина обжаловала это решение, Мособлсуд встал на ее сторону.
2019-12-21T02:05:00+03:00
2019-12-21T02:05:57+03:00
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02:05, 21 декабря 2019
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