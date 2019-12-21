Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, компания наняла около дюжины инженеров из космической и спутниковой индустрий. Проект возглавляют Майкл Трела и Джон Фенвик, бывшие аэрокосмические инженеры и сотрудники Skybow Imaging — сервиса спутниковых фотографий, который был продан Google в 2014 году. Первые итоги их работы ожидаются через пять лет. Отмечается, что проект находится на ранней стадии и может быть отменен. Как пишет Bloomberg, в Apple, скорей всего, ищут новые способы передачи данных, которые позволят уменьшить зависимость пользователей от операторов беспроводной связи. Также разрабатываемые технологии могут улучшить точность отслеживания устройств.