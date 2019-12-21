В Венесуэле разбился частный самолет

Он потерпел крушение при посадке в восьми километрах от аэропорта Каракаса. Погибли девять человек, сообщает издание Infobae со ссылкой на генпрокурора страны. По его словам, причины случившегося пока неизвестны. В течение нескольких часов специалисты намерены озвучить детали авиакатастрофы.

По предварительным данным, самолет вылетел из штата Боливар. На его борту находились предприниматели, которые направлялись на встречу по вопросу инвестиций в добывающую отрасль.