В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь

Тем, кто получает пенсию по почте, доставят ее 25 декабря, на банковские счета — 27-го. При этом некоторым пенсионерам, получающим выплаты на банковские карты, средства зачислят 30 декабря. Для пенсионеров, получающих выплаты по почте, доставку средств организуют по стандартному графику, начиная с 3 января 2020 года.
2019-12-21T01:10:00+03:00
2019-12-21T01:11:17+03:00
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01:10, 21 декабря 2019
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