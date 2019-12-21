В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь

Тем, кто получает пенсию по почте, доставят ее 25 декабря, на банковские счета — 27-го. При этом некоторым пенсионерам, получающим выплаты на банковские карты, средства зачислят 30 декабря. Для пенсионеров, получающих выплаты по почте, доставку средств организуют по стандартному графику, начиная с 3 января 2020 года.