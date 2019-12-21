Действия силовиков во время происшествия на Лубянке были плохо скоорденированы

Они применяли оружие и после убийства нападавшего. Жертвой этой беспорядочной стрельбы мог стать как минимум один человек, утверждает Meduza. Портал сделал свои выводы, сопоставив сделанные очевидцами видеозаписи, в том числе внутри штаб-квартиры спецслужбы. На одной из записей предполагаемые сотрудники ФСБ говорят: «В кого они стреляют? Он что — не один?». Отмечается, что стреляли отовсюду: когда на место прибыл находившийся в 100 м отряд полиции, он тоже подключился к стрельбе. Кроме того, в день инцидента ФСБ сообщила об убийстве нападавшего около 19:08, а последние выстрелы прозвучали около 19:15. В частности, стрельба велась по мужчине, перебегавшем парковку возле здания ФСБ. Всего жертвами инцидента 19 декабря стали два сотрудника ФСБ, еще пять человек, в том числе гражданский, получили ранения. Стрелявший был убит ответным огнем. Им оказался 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. При обыске у него дома нашли семь единиц оружия, в том числе четыре винтовки и травматический пистолет. Все они официально зарегистрированы. Мотивы преступления пока не установлены.