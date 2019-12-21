Россия выплатит Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража

Это станет частью пакетного соглашения по газу, принятого накануне в Минске, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак. По его словам, «Газпром» отдаст долг деньгами. В ходе переговоров стороны договорились о продолжении транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Как сказал вице-премьер России Дмитрий Козак, контракт рассчитан на пять лет. Его подписание планируется до Нового года. Он подчеркнул, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу. Больше судебных исков и споров не будет. Действующее соглашение заканчивается 1 января.