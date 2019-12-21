Россия выплатит Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража

Это станет частью пакетного соглашения по газу, принятого накануне в Минске, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак. По его словам, «Газпром» отдаст долг деньгами. В ходе переговоров стороны договорились о продолжении транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Как сказал вице-премьер России Дмитрий Козак, контракт рассчитан на пять лет. Его подписание планируется до Нового года. Он подчеркнул, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу. Больше судебных исков и споров не будет. Действующее соглашение заканчивается 1 января.
2019-12-21T01:07:00+03:00
2019-12-21T01:08:12+03:00
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01:07, 21 декабря 2019
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