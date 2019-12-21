Компания Apple создала подразделение для секретной разработки спутников

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Согласно этим данным, Apple собрала около десяти инженеров из авиационно-космической промышленности и специалистов в области проектирования спутников и антенн. Первые итоги работы ожидаются через пять лет. После получения предварительных результатов будет принять решение: сворачивать проект или развивать дальше.