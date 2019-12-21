Компания Apple создала подразделение для секретной разработки спутников

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Согласно этим данным, Apple собрала около десяти инженеров из авиационно-космической промышленности и специалистов в области проектирования спутников и антенн. Первые итоги работы ожидаются через пять лет. После получения предварительных результатов будет принять решение: сворачивать проект или развивать дальше.
2019-12-21T00:00:00+03:00
2019-12-21T00:05:28+03:00
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00:00, 21 декабря 2019
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