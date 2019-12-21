В России в начале следующего года подорожают водка и коньяк

Это связано с увеличением минимальной розничной цены. Для водки с 1 января она вырастет на 7% — до двухсот тридцати рублей за поллитра, для коньяка – почти на 12% до четырёхсот тридцати трёх рублей за поллитра. Соответствующий приказ опубликовал Минфин, сообщает агентство «Интерфакс».
2019-12-21T00:00:00+03:00
2019-12-21T00:05:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2557945-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:00, 21 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…