В России в начале следующего года подорожают водка и коньяк

Это связано с увеличением минимальной розничной цены. Для водки с 1 января она вырастет на 7% — до двухсот тридцати рублей за поллитра, для коньяка – почти на 12% до четырёхсот тридцати трёх рублей за поллитра. Соответствующий приказ опубликовал Минфин, сообщает агентство «Интерфакс».