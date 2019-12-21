«Единая Россия» не будет поддерживать инициативу о снижении допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч

«Единая Россия» не будет поддерживать инициативу о снижении допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом сказал секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он напомнил, что в целесообразности такого решения усомнился премьер Дмитрий Медведев. В пятницу вечером вице-премьер Максим Акимов сообщил, что снижать порог будут постепенно, соответствующие изменения в законодательство будут внесены в следующем году. Его слова приводит агентство ТАСС.

Прямой взаимосвязи между скоростью и безопасностью нет. Это попытка собрать побольше денег с населения, считает автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян.

Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев говорил, что его ведомство выступает против снижения порога.