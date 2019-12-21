Православные активисты сегодня проведут молитвенное стояние против законопроекта о домашнем насилии

Как ожидается, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в январе следующего года.

Молитвенные стояния против законопроекта пройдут завтра сразу в нескольких российских городах. В столице это мероприятие состоится у храма в Кадашах, рассказала изданию «Подъем» член комиссии Общественной палаты по вопросам материнства и детства Элина Жгутова. Она отметила, что консервативная общественность надеется донести свою позицию до тех людей, которые еще не знают о подготовке инициативы. Такие акции будут повторяться и в дальнейшем, подчеркнула Жгутова.

Ранее один из авторов законопроекта о домашнем насилии, депутат Оксана Пушкина, рассказала, что на рассмотрение Госдумы документ внесут до конца января. Среди прочего, инициатива вводит понятие охранного ордера – это защитное предписание, запрещающее преследователю приближаться к жертве. Подготовка законопроекта вызвала резкую реакцию консервативных кругов. В частности, против документа выступила РПЦ.

Ранее авторы законопроекта пожаловались на угрозы, поступающие им в соцсетях и по почте.