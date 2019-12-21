Россия и Украина договорились о транзите газа в Европе

Необходимость заключить новый договор возникла из-за истечения срока предыдущего контракта, которые 10 лет назад согласовали Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Москва предложила продлить его действие на год или переоформить соглашение, отказавшись от судебных разбирательств. В противном случае «Газпрому» пришлось бы выплатить украинским партнерам 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Киев посчитал озвученные Москвой условия неприемлемыми, но по итогам двухдневных переговоров стороны нашли компромисс.

Новый договор будет подписан на пять лет до конца этого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, участвовавший во встрече. Москва и Киев, по его словам, нашли взаимовыгодные решения. Относительно объемов транзита, замглавы правительства заявил, что они достаточны для удовлетворения потребностей европейских потребителей. Судебных споров и претензий больше не будет, пообещал Козак.

Владимир Путин ранее обещал сохранить транзит газа через Украину, несмотря на строительство новых газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2».