Российский ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги

Встреча 15 тура регулярного чемпионата завершилась в Стамбуле со счётом 81:80. Самым результативным игроком стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, в активе которого 28 очков, отмечает агентство ТАСС.
2019-12-20T23:00:00+03:00
2019-12-20T23:04:07+03:00
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23:00, 20 декабря 2019
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