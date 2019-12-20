В Волгограде открыли памятник Иосифу Сталину

Церемонию организовало местное отделение КПРФ. Коммунисты приурочили открытие к 140-й годовщине со дня рождения советского лидера. Бюст установили у входа в здание обкома. Перед началом церемонии проходили одиночные пикеты против открытия памятника. В них участвовали 3 человека.
2019-12-20T23:00:00+03:00
2019-12-20T23:03:45+03:00
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23:00, 20 декабря 2019
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