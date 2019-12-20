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23:00, 20 декабря 2019

Пилотируемый корабль Starliner, который не смог подняться до нужной высоты перед стыковкой с МКС, вернется на Землю

Новейший пилотируемый корабль Starliner, который сегодня не смог подняться до необходимой высоты перед стыковкой с МКС, в воскресенье вернется на Землю. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн. По его словам, у Starliner возникла проблема в системе отсчёта времени, и аппарат рано решил, что уже вышел на нужную орбиту.

Это был первый полёт космического корабля Starliner, разработанного компанией Boeing. Экипажа на борту нет. Понадобятся доработки и тщательные проверки, сказала астронавт NASA Николь Манн.

Старт с мыса Канаверал был успешным, однако после того, как Starliner отделился от носителя, его двигатели не смогли выдать импульс для выхода на расчётную орбиту.



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