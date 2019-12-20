Россия и Украина готовы заключить новый контракт на транзит газа сроком на пять лет

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. Он уточнил, что поставить подписи под договором планируется до конца года. Вице-премьер добавил, что речь идёт об объёмах, достаточных для удовлетворения потребностей европейских потребителей. Козак также подчеркнул, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и больше, по его словам, судебных исков и споров по этому вопросу не будет, передаёт агентство РИА «Новости».

Информацию о договоренностях подтвердил и офис украинского президента. Там уточнили, что подробности будут обнародованы завтра.