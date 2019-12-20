Мэр Калуги ушёл в отставку

Дмитрий Разумовский продолжит работу в региональном правительстве. Об этом со ссылкой на городскую управу сообщает газета «Коммерсант». Исполняющим обязанности мэра стал Дмитрий Денисов. Прежде он занимал должность первого заместителя губернатора.