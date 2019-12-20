Мэр Калуги ушёл в отставку

Дмитрий Разумовский продолжит работу в региональном правительстве. Об этом со ссылкой на городскую управу сообщает газета «Коммерсант». Исполняющим обязанности мэра стал Дмитрий Денисов. Прежде он занимал должность первого заместителя губернатора.
2019-12-20T22:32:00+03:00
2019-12-20T22:33:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2557915-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 20 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…