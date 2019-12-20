Во время атаки на ФСБ силовики, по некоторым данным, продолжили стрельбу после того, как убили нападавшего

Во время атаки на приёмную ФСБ силовики, по некоторым данным, продолжили стрельбу после того, как убили нападавшего. В результате мог быть ранен ещё один человек. К таким выводам пришли журналисты сайта Медуза, которые проанализировали видеозаписи очевидцев и получили подтверждение от осведомлённого источника. При этом один из собеседников сайта «Открытые медиа», знакомый с деталями операции, сказал, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.

По последним официальным данным, в результате вчерашней стрельбы на Лубянке пострадали пять человек, в том числе один гражданский. Погибли двое сотрудников ФСБ – один на месте происшествия, второй сегодня в больнице. Следствие говорит, что нападавший был один: по версии СК, это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.