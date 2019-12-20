Представители Еврокомиссии, Украины и России достигли окончательных договорённостей по транзиту российского газ

Представители Еврокомиссии, Украины и России достигли окончательных договорённостей по транзиту российского газа. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на офис украинского президента. Там уточнили, что подробности будут обнародованы завтра. Ранее о договоренности по принципиальным позициям сообщил и Газпром.
2019-12-20T22:30:00+03:00
2019-12-20T22:30:59+03:00
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22:30, 20 декабря 2019
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