Представители Еврокомиссии, Украины и России достигли окончательных договорённостей по транзиту российского газ

Представители Еврокомиссии, Украины и России достигли окончательных договорённостей по транзиту российского газа. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на офис украинского президента. Там уточнили, что подробности будут обнародованы завтра. Ранее о договоренности по принципиальным позициям сообщил и Газпром.