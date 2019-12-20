Космический корабль Starliner, который не смог достичь орбиты, вернут на Землю в течение двух суток

Челнок должен был пристыковаться к МКС, но этому помешали технические неполадки.

Американский космический корабль Starliner был запущен сегодня в беспилотном режиме, но при отделении от ракеты-носителя возникли проблемы – двигатели самого челнока не включились. В итоге он не смог выйти на штатную орбиту для сближения с космической станцией. По словам директора NASA Джима Брайденстайна, неполадки заключаются в системе отсчета времени, из-за этого Starliner сжег слишком много топлива. Глава агентства добавил, что таких неприятностей не произошло бы, если бы на борту находился экипаж. В свою очередь вице-президент Boeing Джим Чилтон рассказал, что возвращение корабля на Землю планируется в течение 48 часов. Starliner должен приземлиться на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико вечером в воскресенье.

Ранее в NASA рассчитывали, что Starliner с экипажем будет отправлен к МКС в середине следующего года.