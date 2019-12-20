Увеличилось число погибших в перестрелке на Лубянке

Этим вечером стало известно, что в больнице скончался второй сотрудник ФСБ. Об этом, в частности, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. Пострадали, по последним данным, пять человек, в том числе один гражданский.

Сайт «Медуза», проанализировав видеоролики очевидцев, пришёл к выводам, что один из раненых мог пострадать от действий силовиков. Сегодня же Следственный комитет подтвердил личность напавшего на приёмную ФСБ, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В перестрелке он был убит.

У матери Манюрова прошёл обыск. Причём, силовики сработали не так оперативно, как журналисты. Когда они появились в квартире, там уже находилась журналистка издания Baza Анна Никитина. В интервью «Эху» Никитина рассказала, что мать Евгения Манюрова поблагодарила её за то, что узнала о смерти сына не от силовиков. Анна Никитина также сообщила, что её ударил сотрудник силовых структур. Когда оперативники вошли в квартиру и увидели пресс-карту Никитиной, они передали документ человеку, руководившему обыском, тот стал угрожать журналистке, говорить, что она больше не сможет работать в СМИ, а затем нанёс удар по лицу. Никитина зафиксировала травмы.