Z Архив новостей новости
5 10 6 1474
Эксклюзив Эха 22:00, 20 декабря 2019

Увеличилось число погибших в перестрелке на Лубянке

Этим вечером стало известно, что в больнице скончался второй сотрудник ФСБ. Об этом, в частности, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. Пострадали, по последним данным, пять человек, в том числе один гражданский.

Сайт «Медуза», проанализировав видеоролики очевидцев, пришёл к выводам, что один из раненых мог пострадать от действий силовиков. Сегодня же Следственный комитет подтвердил личность напавшего на приёмную ФСБ, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В перестрелке он был убит.

У матери Манюрова прошёл обыск. Причём, силовики сработали не так оперативно, как журналисты. Когда они появились в квартире, там уже находилась журналистка издания Baza Анна Никитина. В интервью «Эху» Никитина рассказала, что мать Евгения Манюрова поблагодарила её за то, что узнала о смерти сына не от силовиков. Анна Никитина также сообщила, что её ударил сотрудник силовых структур. Когда оперативники вошли в квартиру и увидели пресс-карту Никитиной, они передали документ человеку, руководившему обыском, тот стал угрожать журналистке, говорить, что она больше не сможет работать в СМИ, а затем нанёс удар по лицу. Никитина зафиксировала травмы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Гайдар был рыцарем российской свободы Если он что-то сделал не так, почему же вы (все мы) не поправили этого за 30 лет? А только и придумали, что объяснять неполным годом его полу-премьерства свои неудачи?..

5 375 6 25733 17.12
Kполитика, история, общество, мнения
Новости

Журналистку издания Baza ударили по лицу в ходе обыска в квартире подозреваемого в стрельбе на Лубянке После этого ее увезли на допрос в ФСБ…

5 90 6 9004
Блоги

Рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2019 год На первом месте главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов…

5 72 6 7448 16:25
Kрейтинги, общество, события, журналисты
Блоги

Леонид Гозман политик

Дни цвета крови Преступления чекистов и их разнообразных подразделений и реинкарнаций не менее ужасны, чем преступления нацистов. И не убеждайте, что быть убитым под красной звездой было много приятнее, чем под черной свастикой…

5 230 6 23807 12:18
Kистория, политика, общество, мнения
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Гайдар изменил ход истории Многое в нашей сегодняшней жизни вызвало бы у Егора изумление, недовольство и возражение, но главное и важнейшее завоевание тех лет – появление рыночной экономики и частной собственности – неоспоримо и необратимо…

5 266 6 28061 16.12
Kпамять, общество, мнения
Новости

Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения в результате стрельбы на Лубянке Такие данные приводит Минздрав. Федеральная служба безопасности ранее сообщала, что злоумышленник, открывший стрельбу, был убит. Его личности и мотивы устанавливаются

5 46 6 17010
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Никто ничего не закрывает. Никто никого не увольняет На здание на Щипке претендовал еще кожвендиспансер. Им бы тоже подошло. Но мы отжали. Спорили и отжали…

5 71 6 8894 19.12
Kблаготворительность, общество, медицина, москва, мнения
Блоги

Фото дня

Гражданский мемориал Бориса Немцова вернулся на прежнее место после ремонта части Большого Москворецкого моста Народный мемориал существует уже почти четыре года…

5 55 6 6999 14.12
Kобщество, немцов, память, фото, события
Новости

Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко…

5 63 6 8233
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Долой Грету! Кто манипулирует Гретой? Еще раз. Политики? Концерны? Страны? Грета основала движение «Fridays for Future», за которым пошли сотни тысяч школьников Европы…

5 307 6 43794 19.12
Kэкология, политика, деньги, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не произошло. Ну, не смогла… Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За принятие документа проголосовали 133 государства, против — Украина и США, воздержались 52 страны…

5 101 6 14537 19.12
Kсша, украина, политика, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…

5 49 6 7082 17.12
8читать ;смотреть
Kсша, рф, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Собираем вопросы к интервью с Лукашенко 23 декабря у меня запланировано интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Задавайте свои вопросы!..

5 70 6 10340 17.12
Kлукашенко, эхо москвы, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Иранцы – не палестинцы, их – не жалко Почему доведенных до отчаяния иранцев, убиваемых с вертолета собственными силовиками, замученных и утопленных, не жалко, а палестинских отморозков, лезущих через пограничных забор отнюдь не с цветами – жалко до слез?..

5 46 6 7242 18.12
Kиран, протесты, власть, израиль, палестина, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Зачем Зеленскому интеграция с ордловцами? Каково сознание тех людей, кто в настоящее время находится на оккупированной территории Донбасса? На этот вопрос отвечает детальное обследование общественного мнения на территориях, неподконтрольных Украине…

5 271 6 45399 14.12
Kзеленский, донбасс, социология, события
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Пожелание Андрею Илларионову Егор Гайдар — великий российский реформатор. Это объективная реальность…

5 158 6 26419 17.12
Kполитика, история, память, общество, гайдар, мнения

Популярное за неделю

Новости

Огонь у здания ФСБ на Лубянке открыл, предположительно, житель Подмосковья Евгений Манюров По сведениям Telegram-канала 112, в квартире Манюрова в Подольске проходят обыски…

5 17 6 13466
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Путин вовлечен в решение нынешнего кризиса с ВАДА. Думаю, что он в бешенстве от того, что Россия отстранена от Олимпиады. А Россия – это флаг и гимн. Россия – это не спортсмены для него…

5 118 6 122919 14.12
#слушать 01:30:53 8читать ;смотреть $скачать 20.8 МБ
Kвласть, общество, видео, передачи
Голосование
5 50 6 11917 17.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Китайские товарищи ударили в подбрюшье Как вы с Украиной, так и Китай с вами – вставил вам реал-политик. И это еще не конец…

5 308 6 273772 16.12
Kкитай, политика, белоруссия, кредиты, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Заочный разговор с Путиным Заочный разговор с Путиным Владимир Владимирович, Вам врут, Вы врете… Ваша система — это историческая ошибка…

5 138 6 204833 14.12
8читать ;смотреть
Kобщество, спорт, политика, путин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8216280
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4301920

Сегодня в эфире