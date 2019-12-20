Евгений Манюров, который, по версии следствия, устроил вчера стрельбу на Лубянке, состоял в «Единой России»

Евгений Манюров, который по версии следствия устроил вчера стрельбу на Лубянке, состоял в партии «Единая Россия». Об этом пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, знакомый с показаниями матери подозреваемого. На допросе она сказала, что сын вступил в партию в молодости (Манюрову, напомним, было 39 лет) исправно платил партийные взнонсы и с уважением относился к президенту Владимиру Путину.

Стрельба у входа в приёмную ФСБ произошла вчера вечером. Манюрова убили в перестрелке. Погибли по последним данным два сотрудника ФСБ, пять человек пострадали.